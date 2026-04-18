巨人８―２ヤクルト（セ・リーグ＝１７日）――１２安打の巨人が３連勝。一回に増田陸が２点適時打、三回にはキャベッジが２点二塁打を放った。ウィットリーは来日初勝利。ヤクルトの連勝は４で止まった。「あの角度とボールの強さは見慣れるまで、打たれない」先発陣の軸として期待される巨人の新外国人ウィットリーがようやく白星を手にした。７回無失点の好投。首位を走るヤクルト打線を手玉に取り、「全部の球種が良かった