演歌歌手の大月みやこが、20日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。大月みやこ＝テレビ朝日提供まもなく80歳の誕生日を迎える大月。17歳でデビューするも20年間はヒット曲がでず、「遅咲き」と呼ばれた事もあったが、本人は「歌の仕事があれば幸せ……」という性格だったため、全く気にしていなかったという。デビューから28年後に「白い海峡」でレコード大賞を受賞。当時の司会