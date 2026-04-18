80歳を迎える演歌歌手、両親亡き後は同年代の女性2人と共同生活
演歌歌手の大月みやこが、20日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
大月みやこ ＝テレビ朝日提供
まもなく80歳の誕生日を迎える大月。17歳でデビューするも20年間はヒット曲がでず、「遅咲き」と呼ばれた事もあったが、本人は「歌の仕事があれば幸せ……」という性格だったため、全く気にしていなかったという。
デビューから28年後に「白い海峡」でレコード大賞を受賞。当時の司会は黒柳だったが、大月が以前起こしたという“事件”で、黒柳を心配させてしまった事があり、今でも申し訳ないと思っていると話す。
両親を見送り、現在は家族がいない“お一人様”だという大月。しかし、同じく家族を亡くしたり、子どもが独立し一人になった同年代の女性2人とシェアハウスのような暮らしを続けている。女3人で囲む食卓は楽しく、愛犬を置いて仕事に出るのも安心だそう。
大月みやこ ＝テレビ朝日提供
まもなく80歳の誕生日を迎える大月。17歳でデビューするも20年間はヒット曲がでず、「遅咲き」と呼ばれた事もあったが、本人は「歌の仕事があれば幸せ……」という性格だったため、全く気にしていなかったという。
デビューから28年後に「白い海峡」でレコード大賞を受賞。当時の司会は黒柳だったが、大月が以前起こしたという“事件”で、黒柳を心配させてしまった事があり、今でも申し訳ないと思っていると話す。
両親を見送り、現在は家族がいない“お一人様”だという大月。しかし、同じく家族を亡くしたり、子どもが独立し一人になった同年代の女性2人とシェアハウスのような暮らしを続けている。女3人で囲む食卓は楽しく、愛犬を置いて仕事に出るのも安心だそう。