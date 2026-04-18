日本でも人気を集めた韓国美人ゴルファー、アン・シネが完璧スタイルあらわな大胆SHOTを披露した。【写真】アン・シネ、貫録ボディあらわな大胆SHOTアン・シネは最近、自身のインスタグラムを更新し、日本で撮影したとみられる写真や動画などを公開した。公開された写真には、メイク中とみられるアン・シネが鏡越しに自撮りをする様子が写っている。別の写真では、ランジェリーとみられるウェアに身を包んでポーズを取る姿を披露。