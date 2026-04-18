「有力馬次走報」（１７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆香港のクイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（２６日・シャティン）を回避となったミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大）は、１７日に滋賀県のノーザンファームしがらきへ放牧に出た。今後は宝塚記念（６月１４日・阪神、芝２２００メートル）を目標に調整を進めてい