コベントリーが25年ぶりの悲願を達成イングランド・チャンピオンシップのコベントリー・シティは現地時間4月17日、リーグ第43節でブラックバーンと対戦し、1-1で引き分けた。コベントリーが勝ち点1を積み上げ、リーグ戦3試合を残してプレミア昇格を決めた。フランク・ランパード監督の下で25年ぶりとなるプレミア行きの切符を掴み取った。今季ここまで35試合に出場し7ゴール3アシストを記録している坂元だったが、肋骨の負傷で