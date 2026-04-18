東京・赤坂のIT関連会社の事務所から遺体を運び出して遺棄したとして、49歳の会社社長の男が警視庁に逮捕されました。港区赤坂のIT関連会社社長・水口克也容疑者（49）は去年10月、会社の事務所から遺体を運び出し、遺棄した疑いがもたれています。遺体は今も見つかっていませんが、同じ会社の50代の男性役員とみられています。この男性役員は去年9月以降、行方がわからなくなり、知人の女性が警視庁に相談。警視庁が事務所内を現