女優の白本彩奈（23）が17日、都内で「ヨガピープルアワード」の授賞式に出席した。昨年、ヨガ界に最も貢献した人物を表彰するベストオブヨギを受賞。友人のインストラクターの勧めでヨガを始め、現在も仕事や学業の合間にレッスンに通っている。この日は同じく表彰されたインストラクターの廣田なおさんから「ザビエルのポーズ」を伝授された。「ヨガをすることで自分の気持ちや体の感覚を凄く繊細に受け取れるようになった