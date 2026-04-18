低い評価は歓迎！？５月１１日に東京ドームでＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０＝大橋）に挑戦する同級４位・井岡一翔（３７＝志成）が１７日、公開練習を行った。海外ブックメーカーのオッズでは?井岡不利?との数字が出ていることに、志成ジムの佐々木修平会長は「サプライズになるんじゃないですか」と番狂わせを期待した。試合まで残り２週間あまりの時点で、ブックメーカー各社のオッズは拓真勝利が１・４〜１・