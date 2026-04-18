今野照夫さんの震災日記３月１１日＜下＞津波で流された宮城県石巻市北上総合支所職員の今野照夫さんが助かったのは、元保育所長の鈴木光子さんのおかげだった。鈴木さん宅は北上川沿いの一軒家で、支所からは４００メートルほど上流にある。津波はあっという間に２階の床上までせり上がり、１人でいた鈴木さんは取り残された。２階の窓から濁流をぼう然と眺めていると、釣石神社方面から屋根のがれきが近づいてきた。男性