東京都内の火葬場について、住民から料金などに対する不満の声が相次いでいるという。遺族らが故人と別れる最後の場として、適正に運営されているか。行政は改善策を考えねばならない。東京都内には、島嶼（とうしょ）部を除くと火葬場が１８か所ある。このうち２３区内の９か所は、公営が２か所、民営が７か所で、うち６か所は同一企業が運営している。火葬場は１９６８年の旧厚生省の通知に基づき、原則として自治体が運