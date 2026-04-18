片山財務相はIMFの金融委員会（IMFC)で講演 中東情勢を受けて、世界経済の不確実性高まっている フランス財務相と共催でG7財務相らによる重要鉱物に関する会議を開いた 為替相場は投機的な動きがかなりを占めている 投機的な役割考えると、ホルムズ海峡閉鎖解除後の円買いは当然