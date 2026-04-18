[4.17 ACLE準々決勝](ジッダ)※27:00開始主審:マー・ニン副審:ジョウ・フェイ、アブバカル・アルアムリ<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 19 中山雄太DF 26 林幸多郎DF 50 岡村大八MF 16 前寛之MF 31 ネタ・ラヴィMF 88 中村帆高FW 10 ナ・サンホFW 27 エリキFW 99 テテ・イェンギ控えGK 13 守田達弥GK 44 新井栄聡DF 5 ドレシェヴィッチDF 6 望月ヘンリー海輝MF 8 仙頭啓矢MF 18 下田北斗MF 23