町田vsアルイテハド スタメン発表
[4.17 ACLE準々決勝](ジッダ)
※27:00開始
主審:マー・ニン
副審:ジョウ・フェイ、アブバカル・アルアムリ
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 26 林幸多郎
DF 50 岡村大八
MF 16 前寛之
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 10 ナ・サンホ
FW 27 エリキ
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
GK 44 新井栄聡
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 28 チャ・ジェフン
MF 34 徳村楓大
FW 9 藤尾翔太
FW 11 増山朝陽
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[アルイテハド]
先発
GK 1 プレドラグ・ライコビッチ
DF 2 ダニーロ・ペレイラ
DF 3 ステファン・ケラー
DF 12 マリオ・ミタイ
DF 13 ムハンナド・アルシャンキティ
DF 15 ハッサン・カディシュ
MF 8 ファビーニョ
MF 10 フセム・アワール
MF 19 ムサ・ディアビ
MF 78 ロジェール・フェルナンデス
FW 21 ユセフ・エン・ネシリ
控え
GK 50 モハンメド・アルアブシ
GK 88 オサマ・アルメルメシュ
DF 20 アハメド・シャラヒリ
DF 32 アハメド・アルジュライダン
DF 4 ヤン・カルロ・シミッチ
MF 14 アワド・アルナスリ
MF 16 ファイサル・アルガムディ
MF 24 アブドゥルラフマン・アルアブード
MF 27 アハメド・アルガムディ
MF 34 ステーフェン・ベルフワイン
MF 41 モハンメド・ファッラータ
FW 99 ジョージ・イレニヘナ
監督
セルジオ・コンセイソン
※27:00開始
主審:マー・ニン
副審:ジョウ・フェイ、アブバカル・アルアムリ
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 26 林幸多郎
DF 50 岡村大八
MF 16 前寛之
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 10 ナ・サンホ
FW 27 エリキ
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
GK 44 新井栄聡
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 28 チャ・ジェフン
MF 34 徳村楓大
FW 9 藤尾翔太
FW 11 増山朝陽
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[アルイテハド]
先発
GK 1 プレドラグ・ライコビッチ
DF 2 ダニーロ・ペレイラ
DF 3 ステファン・ケラー
DF 12 マリオ・ミタイ
DF 13 ムハンナド・アルシャンキティ
DF 15 ハッサン・カディシュ
MF 8 ファビーニョ
MF 10 フセム・アワール
MF 19 ムサ・ディアビ
MF 78 ロジェール・フェルナンデス
FW 21 ユセフ・エン・ネシリ
控え
GK 50 モハンメド・アルアブシ
GK 88 オサマ・アルメルメシュ
DF 20 アハメド・シャラヒリ
DF 32 アハメド・アルジュライダン
DF 4 ヤン・カルロ・シミッチ
MF 14 アワド・アルナスリ
MF 16 ファイサル・アルガムディ
MF 24 アブドゥルラフマン・アルアブード
MF 27 アハメド・アルガムディ
MF 34 ステーフェン・ベルフワイン
MF 41 モハンメド・ファッラータ
FW 99 ジョージ・イレニヘナ
監督
セルジオ・コンセイソン