「沖縄に行きたいんじゃ!!」と題され4月17日（金）に放送された『テレビ千鳥』1時間スペシャル。仕事でもプライベートでもよく沖縄を訪れる自称沖縄マスター・大悟が、ノブの希望をすべてかなえる最高のツアーをプロデュースした。しかし、ノブが挙げた「沖縄っぽい浮かれた衣装がいい」という最初の希望から“思ってたんと違う”事態に。その後も、「海沿いでゴルフ」「シュノーケリング」「絶品沖縄グルメ」、そして「三線で沖縄