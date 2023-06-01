『テレビ千鳥』SP企画「沖縄に行きたいんじゃ!!」、未公開シーン含めた完全版＆完全新作配信！

「沖縄に行きたいんじゃ!!」と題され4月17日（金）に放送された『テレビ千鳥』1時間スペシャル。

仕事でもプライベートでもよく沖縄を訪れる自称沖縄マスター・大悟が、ノブの希望をすべてかなえる最高のツアーをプロデュースした。

しかし、ノブが挙げた「沖縄っぽい浮かれた衣装がいい」という最初の希望から“思ってたんと違う”事態に。

その後も、「海沿いでゴルフ」「シュノーケリング」「絶品沖縄グルメ」、そして「三線で沖縄の音楽を聴く」と、ノブの希望に沿って実現した大悟のプランはことごとく大間違い。

どんどんテンションが下がっていくノブと、ますます盛り上がっていく大悟が、間違いだらけの沖縄旅行を繰り広げた。

2人の爆笑珍道中の余韻が残るなか、動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」では、地上波で放送されたこの1時間スペシャルに未公開シーンを加えた『沖縄に行きたいんじゃ!! 完全版』と、撮り下ろしの完全新作『テラサオリジナル 沖縄に行きたいんじゃ!!』の2本同時独占配信がスタートした。

◆新作では沖縄のアミューズメント施設へ！

『沖縄に行きたいんじゃ!!完全版』には、1時間スペシャルに収まらなかった未公開シーンもたっぷり追加。

SPの放送前に先行公開された『沖縄に行きたいんじゃ!!SP 千鳥思い出トーク』では、ノブの「オープンカーかリムジンで楽しく移動したい」という希望を木っ端みじんに打ち砕いたギチギチの車中の様子が地上波で放送されるかどうかが議題に。

「“ロング車中”はオンエアしてるやろ」という大悟と、「地上波でオンエアしてるわけないやろ！」というノブの予想が真っ向対立。はたして、完全版には“ロング車中”で繰り広げられた2人のトークが収録されているのか？

また、完全撮り下ろしの新作『テラサオリジナル 沖縄に行きたいんじゃ!!』も同時配信。

事前の作戦会議で「今度家族で来たときにも遊べるところ」「水族館などのアミューズメント施設」と、沖縄らしいアクティビティーを希望していたノブの望みをかなえるべく、大悟が全力でプロデュース。

しかし、そのスポットに到着するやいなや、ノブは「アホ！」とイライラMAX。その後、大悟と渋々ゲーム対決に挑むことになるのだが…。はたして、大悟はノブをどんなスポットに連れて行ったのか？