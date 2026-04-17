ビー・エム・ダブリューは、栃木県宇都宮市に新ショールーム「宇都宮BMW／BMW Premium Selection宇都宮」をオープンした。最新の販売コンセプト「リテール・ネクスト」を導入した拠点として展開する。同施設は新車ショールームと認定中古車拠点を併設し、顧客体験の向上を図る。ブランドの世界観を体感できる空間づくりが特徴だ。■新コンセプトで顧客体験を刷新リテール・ネクストは、デジタルとリアルを融合した販売手法だ