ビー・エム・ダブリューは、栃木県宇都宮市に新ショールーム「宇都宮BMW／BMW Premium Selection宇都宮」をオープンした。最新の販売コンセプト「リテール・ネクスト」を導入した拠点として展開する。

同施設は新車ショールームと認定中古車拠点を併設し、顧客体験の向上を図る。ブランドの世界観を体感できる空間づくりが特徴だ。

■新コンセプトで顧客体験を刷新

リテール・ネクストは、デジタルとリアルを融合した販売手法だ。従来の車両展示中心から、顧客との対話を重視する空間設計へ転換する。

専任スタッフによるコンサルティング型の接客を強化し、顧客ごとのニーズに応じた提案を行う。購買体験の質向上を狙う取り組みだ。

■新車と中古車を一体運営

施設内では新車とBMW認定中古車の両方を取り扱う。幅広い選択肢を提示することで、顧客の多様なニーズに対応する。

アフターサービスやメンテナンスにも対応し、購入後まで含めた総合的な顧客接点の強化を図る。

■ブランド体験の高度化

ショールームでは車両展示に加え、デジタルツールを活用した商品説明を行う。来場者が直感的に車両の特徴を理解できる環境を整備した。

居心地の良い空間設計により、滞在時間の価値向上も図る。単なる販売拠点から体験型拠点への転換を進める。

■販売チャネル変革の一環

自動車業界では販売手法の変革が進んでいる。オンラインと実店舗を組み合わせた顧客体験の最適化が重要となっている。

BMWは今回の拠点を通じ、次世代リテール戦略を日本市場でも本格展開する。ブランド価値向上と顧客接点強化を両立する狙いだ。