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ＮＹ各市場２３時台ダウ平均は７８２ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式17日（NY時間10:03）（日本時間23:03） ダウ平均49360.97（+782.25+1.61%） ナスダック24384.07（+281.37+1.17%） CME日経平均先物59795（大証終比：+995+1.67%） 欧州株式17日GMT14:03 英FT100 10629.82（+39.83+0.38%） 独DAX 24666.71（+512.24+2.12%） 仏CAC40 8405.47（+142.77+1.73%