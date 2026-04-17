記事ポイント まるっと本舗が多摩地域で膨張したリチウムイオンバッテリーの出張回収に対応します。リチウムイオンバッテリー回収定額キャンペーンが5月1日から5月31日まで1点7,700円で利用できます。LINEで写真を送るだけで見積もりでき、立川市、八王子市、町田市を中心に相談できます。 まるっと本舗が、多摩地域で見つかりやすい膨張バッテリーや劣化したリチウムイオン電池の回収に対応します。リチウ