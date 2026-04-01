片付け中に潜む火災リスク！ まるっと本舗「多摩地域の膨張バッテリー安全回収」

記事ポイント GW明けの片付けで見つかりやすい膨張バッテリーを、多摩地域で安全回収する5月限定対応立川市・八王子市・町田市を中心に、出張回収込み1点7,700円（税込）の明瞭料金自治体で断られたリチウムイオン電池も、膨張や発熱の不安がある状態を含めて相談可能 GW明けの片付けで見つかりやすい膨張バッテリーを、多摩地域で安全回収する5月限定対応立川市・八王子市・町田市を中心に、出張回収込み1点7,700円（税込）の明瞭料金自治体で断られたリチウムイオン電池も、膨張や発熱の不安がある状態を含めて相談可能

GW明けの片付けで、物置やガレージの奥から膨らんだモバイルバッテリーが見つかると、どこに出せばいいのか迷ってしまいます。

そんな不安に応えるのが、まるっと本舗による多摩地域向けのリチウムイオンバッテリー安全回収サービスです。

まるっと本舗「多摩地域の膨張バッテリー安全回収」

キャンペーン名：リチウムイオンバッテリー回収定額キャンペーン（多摩エリア）実施期間：2026年5月1日から5月31日対象エリア：東京多摩地域（多摩26市中心）回収料金：1点 7,700円（税込）2点目以降：1点 3,300円（税込）対象品目：スマホバッテリー、モバイルバッテリー、ノートPC電池、電動工具用電池など膨張、変形、発熱がある品も回収可能、出張回収と安全搬出込み

5月は引越し後の荷ほどきや倉庫整理が重なり、長くしまい込んでいた電池の存在に気づきやすい時期です。

膨張したバッテリーを自分で動かすのは怖いからこそ、出張回収で任せられる仕組みは気持ちの負担まで軽くしてくれます。

自治体で処理困難物として断られたケースにも相談できるため、行き場のない危険物を抱え込まずに済むのもうれしいポイントです。

増える相談

立川市、八王子市、町田市では、戸建て住宅の物置やガレージに置いたままだった電池が整理のタイミングでまとめて見つかることが少なくありません。

学生の引越しが多い地域では、スマートフォンやノートPC、モバイルバッテリーが部屋の片付けで一気に出てくることもあります。

事業所や倉庫では、古い業務端末や電動工具の充電池が棚卸でまとまって見つかり、処分方法に困る場面も想像できます。

安全処分の目安

5月は気温が上がりやすく、長期保管されていたリチウムイオン電池の劣化が表面化しやすい季節です。

少し膨らんでいる気がする、以前に熱を持ったことがある、そんな違和感がある時点で放置しない判断が安心につながります。

火災リスクが気になる品を家の中に置き続けないだけでも、これからの暑い時期を迎える前の備えになります。

対応エリア

中心対応エリア：立川市、八王子市、町田市北多摩エリア：武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、国分寺市、国立市、東村山市、東久留米市、清瀬市、西東京市南多摩エリア：日野市、多摩市、稲城市西多摩エリア：青梅市、福生市、羽村市、あきる野市要相談エリア：奥多摩町、檜原村など一部山間部

立川市、八王子市、町田市を中心に対応枠を広げているため、GW明けの片付けをきっかけに相談しやすい体制です。

一部の遠方エリアは安全確保の観点から要相談ですが、住所を伝えることで回収可否を案内してもらえます。

写真送付で見積もり相談ができるので、危険かどうか判断に迷う品でも一歩踏み出しやすいのが魅力です。

物置やガレージに置いたまま気になっていた電池ほど、早めに専門ルートへつなげる安心感は大きく感じられます。

気温が本格的に上がる前に住まいと作業場の不安を減らせる、5月ならではの回収サービスの紹介でした。

よくある質問

Q. 膨張しているモバイルバッテリーでも回収してもらえますか？

A. はい、案内では膨張や変形、発熱がある品も回収対象に含まれています。

危険を感じる状態のまま自分で動かす前に、写真送付で相談しながら回収可否を確認する流れが安心です。

Q. 回収料金はいくらかかりますか？

A. 定額キャンペーンでは1点7,700円（税込）で、2点目以降は1点3,300円（税込）です。

出張回収と安全搬出が含まれているため、持ち込み先を探す手間まで減らせます。

Q. 多摩地域のどこでも対応していますか？

A. 立川市、八王子市、町田市を中心に多摩地域で対応しています。

青梅市や羽村市など西多摩エリアも相談可能ですが、奥多摩町や檜原村など一部山間部は個別確認となります。

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