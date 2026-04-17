◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―１中日（１７日・甲子園）中日は痛いミスから同点を許した。１―０で迎えた６回。先頭の佐藤の左中間への飛球を追った中堅のドラフト６位・花田旭外野手（東洋大）と左翼の細川成也外野手が激突。ともに打球に追いついていたが、落球して三塁打になった。続く大山に左前適時打で試合が振り出しに戻り、チームはその後、逆転負けを喫した。花田は風も強く、大観衆の甲子園ではプロ初の出場。「難