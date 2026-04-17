歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）と市川ぼたんさん（14）、市川新之助さん（13）が17日発表された、歌舞伎座「七月大歌舞伎」（7月2日〜26日千穐楽）で、今年1月に親子で共演した演目を再演することが決定しました。7月に上演される演目と配役が発表され、古典や名作がラインアップされることが明らかに。昼の部では、舞踊劇『末広がり（すえひろがり）』から始まり、中村隼人さん（32）が太郎冠者を演じ、市川染五郎さん（21）が