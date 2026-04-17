FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌さんは4月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。父親の誕生日をレストランで祝った様子を公開しました。【写真】鎮西寿々歌が父の誕生日にディナーへ「何回お祝いしても嬉しすぎるぞ」鎮西さんは「おとうちゃんのお祝い2回できた」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目には「おとうちゃんお誕生日おめでとう」と書かれたバースデープレートが写っています。2枚目は父親のソロショットで、おしゃれなシャツを