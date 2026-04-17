◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が３回に適時二塁打を放ち、守備でも存在感を示した。５―０となった３回２死満塁から、左中間フェンス直撃の２点適時二塁打を放った。キャベッジは二塁ベース上でお決まりの弓矢ポーズを決めた。「センター返しを心がけてとにかく強いボールをはじき返そうというふうに思っていました」と振り返った。５回には１死から武岡の打球を