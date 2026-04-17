◆パ・リーグソフトバンク４―１３オリックス（１７日・みずほペイペイドーム）オリックスが１８安打１３得点で大勝し、２５年７月４日以来の首位タイに立った。２ケタ得点、１試合４本塁打以上はいずれも今季初。流れを持ち込んだのは、１番・宗だった。プレーボール直後、初対戦となったソフトバンク・徐の初球を振り抜き、右越えに自身３度目の先頭打者アーチとなる４号ソロ。２回には太田に左越えの２号３ランが生まれた