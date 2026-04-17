アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「モテる女性の特徴」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像】「モテる女性の特徴」男性100人が答えたTOP回答！「顔がかわいい」に次ぐ2位、3位は？（図解：3枚）「モテそう」な女性、見た目の特徴とは？調査は2月24日、成人男性100人を対象にインターネットリサーチで実施。まず、「彼女にする