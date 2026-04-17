2026年が20代ラストイヤーとなるSnow Manの目黒蓮さん。近年は俳優としての活躍も目覚ましく、落ち着いた雰囲気や大人びた存在感が印象的です。All About ニュース編集部は3月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「同い年で驚いたSTARTO社タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「目黒蓮（Snow Man）と同い年と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！【5位までの全ランキング結果