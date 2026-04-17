「目黒蓮と同い年」と知って驚いたSTARTOタレントランキング！ 「佐藤勝利」を2票差で抑えた1位は？
2026年が20代ラストイヤーとなるSnow Manの目黒蓮さん。近年は俳優としての活躍も目覚ましく、落ち着いた雰囲気や大人びた存在感が印象的です。
All About ニュース編集部は3月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「同い年で驚いたSTARTO社タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「目黒蓮（Snow Man）と同い年と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、timeleszの佐藤勝利さんです。目黒さんは事務所の同期で、先にSexy Zoneとしてデビューした佐藤さんのバックダンサーを務めたことも。
timeleszとして新体制になってからは、複数のレギュラー冠番組やドームツアーをこなすなど、勢いが止まりません。さらに4月8日スタートのドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）では、土屋太鳳さんとダブル主演を務め、注目を集めています。
回答者からは「佐藤勝利さんがかなり幼く見えるからです」（30代女性／鹿児島県）、「メディア慣れしていたので年齢に違いがあると思いびっくりしたため」（30代男性／愛媛県）、「先にデビューしていて、お兄さんなイメージがあるからです」（20代女性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、なにわ男子の西畑大吾さんです。多くの楽曲でセンターを務め、高いダンススキルと歌唱力でグループをけん引。
デビュー前からNHK朝ドラ『ごちそうさん』（2014年）に出演するなど俳優としての評価も高く、時代劇やホラーなどさまざまなジャンルで演技力を発揮しています。3月25日に最終回を迎えた単独初主演ドラマ『マトリと狂犬』（MBS・TBS系）では、髪を金髪にして借金まみれの売人役を好演。ド派手なアクションシーンにも挑戦し、新境地を開きました。
回答コメントでは「関西の子たちは元気だからか若く感じる」（40代女性／神奈川県）、「目黒くんは年相応ですが西畑くんが若見えすぎるので同い年に見えませんでした」（60代女性／広島県）、「西畑さんが永遠の10代に見えるので驚きました」（40代女性／青森県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「同い年で驚いたSTARTO社タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「目黒蓮（Snow Man）と同い年と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
2位：佐藤勝利（timelesz）／100票
2位にランクインしたのは、timeleszの佐藤勝利さんです。目黒さんは事務所の同期で、先にSexy Zoneとしてデビューした佐藤さんのバックダンサーを務めたことも。
timeleszとして新体制になってからは、複数のレギュラー冠番組やドームツアーをこなすなど、勢いが止まりません。さらに4月8日スタートのドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）では、土屋太鳳さんとダブル主演を務め、注目を集めています。
回答者からは「佐藤勝利さんがかなり幼く見えるからです」（30代女性／鹿児島県）、「メディア慣れしていたので年齢に違いがあると思いびっくりしたため」（30代男性／愛媛県）、「先にデビューしていて、お兄さんなイメージがあるからです」（20代女性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位：西畑大吾（なにわ男子）／102票
1位にランクインしたのは、なにわ男子の西畑大吾さんです。多くの楽曲でセンターを務め、高いダンススキルと歌唱力でグループをけん引。
デビュー前からNHK朝ドラ『ごちそうさん』（2014年）に出演するなど俳優としての評価も高く、時代劇やホラーなどさまざまなジャンルで演技力を発揮しています。3月25日に最終回を迎えた単独初主演ドラマ『マトリと狂犬』（MBS・TBS系）では、髪を金髪にして借金まみれの売人役を好演。ド派手なアクションシーンにも挑戦し、新境地を開きました。
回答コメントでは「関西の子たちは元気だからか若く感じる」（40代女性／神奈川県）、「目黒くんは年相応ですが西畑くんが若見えすぎるので同い年に見えませんでした」（60代女性／広島県）、「西畑さんが永遠の10代に見えるので驚きました」（40代女性／青森県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)