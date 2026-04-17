お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリさんは4月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。後輩芸人のポストを引用し「愛が重すぎる」とつづりました。【写真】松井ケムリへの愛が重い後輩芸人「ケムリさんの家はおれが守る！」お笑い芸人の男気サトシさんは「ケムリさんベイビー誕生から取り組んでいた『ベビーシッター』の資格試験勉強！ついに合格しました！！！ケムさん宅には猫ちゃんもいるとのことで『ペットセラピスト』と『ペッ