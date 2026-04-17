「愛が重すぎる」令和ロマン・松井ケムリ、後輩芸人に一言「本物の男気を見た」「いい後輩すぎて普通に涙出てきた」
お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリさんは4月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。後輩芸人のポストを引用し「愛が重すぎる」とつづりました。
【写真】松井ケムリへの愛が重い後輩芸人
これらのポストを見た人からは「本物の男気を見た」「そんだけ後輩を惚れさせるケムリさんの男気恐るべし」「サトシさんの男気すごーーい！合格おめでとうございます」「愛が深すぎる」「感激レベルのかわいい後輩」「すげぇー！！」「いい後輩すぎて普通に涙出てきた」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】松井ケムリへの愛が重い後輩芸人
「ケムリさんの家はおれが守る！」お笑い芸人の男気サトシさんは「ケムリさんベイビー誕生から取り組んでいた『ベビーシッター』の資格試験勉強！ついに合格しました！！！ケムさん宅には猫ちゃんもいるとのことで『ペットセラピスト』と『ペットケアアドバイザー』の資格も同時にトリプルget!!! ケムリさんの家はおれが守る！！！」とポスト。合格証書を3枚手に持ち、満面の笑みを見せる自身の写真を2枚掲載しています。松井さんは同ポストを引用し「後輩からの愛が重すぎる」とつづりました。
「ケムリ軍団隊長」自身のXアカウントのプロフィール欄に「ケムリ軍団隊長」と記載している男気さん。普段のポストにも、かなりの頻度で令和ロマンが登場しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)