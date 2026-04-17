私はメイ、実家暮らしの社会人です。会社ではよく叱られるし、給料は低いし、彼氏は頼りないし……毎日真面目に働いているのに何もいいことがありません。そんなときに家の中でぐうたらしている専業主婦の母を見ると、本当にイライラしてきます。自分は1円も稼いでないくせに私から毎月お金を徴収したり、お金のことについてアドバイスしようとしてきたり……本当に「何様？」って感じ。そんなこんなで「無職のくせに」と言葉にし