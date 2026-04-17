歌手の華原朋美さん（51）が2026年4月13日、自身のインスタグラムを更新。USJを楽しんだことを報告した。「わくわくしながら行ってきました」華原さんは、「子供がずっとずっと行きたかったUSJ」とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたことを報告。デニムジャケットとミニスカ姿のソロショットや子供との2ショットなど11枚の写真を投稿した。「わくわくしながら行ってきました」「約束していたからやっと叶えてあげられて良か