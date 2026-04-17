ムード歌謡グループ「純烈」が、16日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演し、近況を明かした。女優の飯島直子と、居酒屋で一杯やりながら語り合うトークバラエティー。飯島からは「忙しいでしょう？」と多忙ぶりを心配された。すると、白川裕二郎（49）が「リーダーは忙しいです」と、酒井一圭（50）の名を挙げた。酒井は3人の最近の仕事について説明した。「純烈で回っていくコン