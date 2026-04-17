ムード歌謡グループ「純烈」が、16日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演し、近況を明かした。

女優の飯島直子と、居酒屋で一杯やりながら語り合うトークバラエティー。飯島からは「忙しいでしょう？」と多忙ぶりを心配された。すると、白川裕二郎（49）が「リーダーは忙しいです」と、酒井一圭（50）の名を挙げた。

酒井は3人の最近の仕事について説明した。「純烈で回っていくコンサートというのと、純烈でロケしたりという、グループでやるのと、あとは後上（翔太）さんは野球が好きで、特にジャイアンツが好きなので、ジャイアンツ関係の連載とかイベントとかがある」。さらに「白川さんは魚釣りが好きなので、釣りの専門チャンネルで、自分の番組をやっていたり。僕は競馬が好きで、競馬番組にしょっちゅう出たり。配信番組に出たりというのがあって、全国回りながらあちこち行く」と続けた。

全国の温浴施設を回ってイベントをしていたことから、スーパー銭湯のアイドルと呼ばれた純烈。飯島からは「年に何本やるんですか？」と、ステージの本数を聞かれた。

後上は「200を下回ったのは、10年くらいはないですね。コロナ禍の2020年だけ、なかったんですよ」と回答。酒井も「去年で250とか、270とか、そのくらいで。一番多い時は450なんですよ」と続いた。1日2公演の日もあったといい、飯島も「（1年）365日しかないから…」と、頭の中で計算していた。

白川が「350日以上ですね。メンバーと顔を合わせるのは」と話すと、後上は「飽きちゃう」とぶっちゃけ、笑わせていた。