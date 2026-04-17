保護子猫が先住猫の部屋を訪れると…。猫同士の優しさが伝わってくる様子に、温かな声が集まっています。話題の動画の再生回数は2万6000回を超え「みんな優しくて可愛いね」「たくさんの兄弟が出来て幸せいっぱいな猫生活で良かったです」といったコメントが集まっています。 【動画：『甘え方を知らない保護子猫』が６匹の先住猫と触れ合った結果→愛情にあふれた『神対応』】 隣の部屋が気になる保護子猫 YouTubeアカウ