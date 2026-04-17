保護子猫が先住猫の部屋を訪れると…。猫同士の優しさが伝わってくる様子に、温かな声が集まっています。話題の動画の再生回数は2万6000回を超え「みんな優しくて可愛いね」「たくさんの兄弟が出来て幸せいっぱいな猫生活で良かったです」といったコメントが集まっています。

【動画：『甘え方を知らない保護子猫』が６匹の先住猫と触れ合った結果→愛情にあふれた『神対応』】

隣の部屋が気になる保護子猫

YouTubeアカウント「ねこぱんちParaguay」に投稿されたのは、保護子猫と先住猫たちとの交流の様子です。投稿者さんが保護した子猫の「ネネちゃん」は、保護21日目を迎え、リビングでのんびり過ごしているそうです。好奇心旺盛なネネちゃんは、隣の部屋に住む先住猫たちに会いたがっていたといいます。

先住猫たちの部屋へ！

いざ先住猫たちの部屋に入ると、投稿者さんの膝の上にいるネネちゃんのもとへ、先住猫たちが集まってきたそうです。ゴエモンくんに頭を舐められると驚いて固まってしまい、リオくんにクンクンされると、思わず「シャー！」と怒ってしまう場面もあったといいます。

実は、甘え方を知らないというネネちゃん。先住猫たちに可愛がられることに抵抗があり、つい威嚇してしまうのだそうです。そんな中、さんごくんが激しくじゃれつくと、ゴエモンくんが止めに入る一幕もあったといいます。

心を開き始めた子猫

その後、トワくんが「安心していいよ」と伝えるようにやさしく毛づくろいをすると、ネネちゃんもそれを受け入れられるようになってきたそうです。少しずつ心を開いていくネネちゃんの姿に、見ているこちらも思わず目尻が下がります。いつか自分から先住猫たちに甘えられる日が来るのが、今から楽しみでなりません。

動画には「ちょっと手荒い時もあるけれど、みんな優しい」「先住ちゃんたちが優しくて感動します。優しさは受け継がれていくのですね」「ふざけてかまってあげる、フォローを入れる、優しくなだめる、役割分担がしっかりできてますね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ねこぱんちParaguay」では、南米パラグアイで暮らす投稿者さんご家族とたくさんの猫ちゃんたちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ねこぱんちParaguay」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。