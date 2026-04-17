NEC川崎―大阪M第2セット、スパイクを放つ大阪M・林（右端）＝東急ドレッセとどろきアリーナバレーボールの大同生命SVリーグは17日、川崎市の東急ドレッセとどろきアリーナで女子プレーオフ準決勝第1戦の1試合が行われ、昨季覇者でレギュラーシーズン4位の大阪Mが同1位のNEC川崎を3―0で破って先勝した。2戦先勝方式で、勝者が25日からの決勝に進む。大阪Mは田中らの活躍で第1、第2セットとも中盤から相手を引き離して連取。