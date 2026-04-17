All About ニュース編集部は2026年3月27日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「女性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では「50代女性俳優」を対象に、「結婚発表に驚いた」ランキングを作成。それでは、「結婚発表に驚いた50代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：藤原紀香／49票2位は藤原紀香さんでした。藤原さんは、ミス日本グランプリ受賞などの経