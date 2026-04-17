19日日曜投開票の任期満了に伴う姶良市長選挙です。 立候補したのは、届け出順に、現職で3期目を目指す湯元敏浩さん（61）、新人で元県議の米丸麻希子さん（50）の2人で、いずれも無所属です。 去年夏の集中豪雨からの復旧や、将来の人口減少を見据えた地域活性化が争点となっています。 （湯元敏浩候補（61）無・現（2））「私はしっかりと国と県とのパイプで姶良市に利益をもたらしていきます。皆さんと一緒にこの明るい