円買い優勢、原油急落で東京市場の流れが逆回転ドル円一時１５９円付近＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円買いが優勢。東京市場での円安主導の流れが逆回転している。きっかけとなったのが原油動向。NY原油先物は94ドル付近に買われたあと、一転して90ドル台前半まで下落している。その背景には、週末から来週にかけて実施される見込みの米国とイランの和平協議への楽観視があるようだ。インフレ警戒の後退で米10年債利