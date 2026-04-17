◇セ・リーグ中日―阪神（2026年4月17日甲子園）中日に手痛いミスが出た。1点リードの6回の守備。阪神・佐藤輝の打球は左中間を襲った。この打球を追い、中堅の花田と左翼の細川が交錯。花田のグラブから白球がこぼれ、佐藤輝は一気に三塁を陥れた。続く大山の左前打で佐藤輝が生還。同点に追いつかれた。先発の柳裕也が好投していただけに、痛恨のプレーとなった。直後の7回の攻撃で柳に代打が出されて無得点に終わ