「自分の中のコメディ部分を西田さんがいじくり倒して、引っ張ってくれた」――。俳優の遠藤憲一が、西田敏行さんとの共演を振り返り、俳優としての一面を引き出してくれた存在だったことを明かした。遠藤憲一○遠藤憲一が明かす西田敏行さんの現場でのスタイル「セリフを覚えてこずに…」遠藤は、16日放送のテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演。西田さんの死去から2年が経ち、『徹子の部屋』での共