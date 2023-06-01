記事ポイント緑黄色社会とおにぎりせんべい銀しゃりの限定コラボ商品がライブ会場と通販で登場全4種の記念パッケージやサコッシュ付きセットでライブの余韻を持ち帰れる直筆サイン入りポスターなどが当たるコラボ記念キャンペーンも実施緑黄色社会の対バンイベント「緑黄色大夜祭2026」を記念して、おにぎりせんべいでおなじみのマスヤから心が弾むコラボ商品が登場します。ライブ会場で手に入る記念パッケージに加え、日常使いし