ライブの余韻を持ち帰る限定菓子！ マスヤ「緑黄色大夜祭2026記念コラボ商品」

記事ポイント 緑黄色社会とおにぎりせんべい銀しゃりの限定コラボ商品がライブ会場と通販で登場全4種の記念パッケージやサコッシュ付きセットでライブの余韻を持ち帰れる直筆サイン入りポスターなどが当たるコラボ記念キャンペーンも実施 緑黄色社会とおにぎりせんべい銀しゃりの限定コラボ商品がライブ会場と通販で登場全4種の記念パッケージやサコッシュ付きセットでライブの余韻を持ち帰れる直筆サイン入りポスターなどが当たるコラボ記念キャンペーンも実施

緑黄色社会の対バンイベント「緑黄色大夜祭2026」を記念して、おにぎりせんべいでおなじみのマスヤから心が弾むコラボ商品が登場します。

ライブ会場で手に入る記念パッケージに加え、日常使いしたくなるサコッシュ付きセットや抽選キャンペーンまでそろい、イベントの高揚感をそのまま持ち帰れる企画です。

マスヤ「緑黄色大夜祭2026記念コラボ商品」

商品名：20gおにぎりせんべい銀しゃり 緑黄色大夜祭2026記念パッケージ内容量：20g入数：4袋価格：税込500円販売場所：Aichi Sky Expo会場限定販売日程：2026年4月25日から4月26日まで

緑黄色社会のマスコット「ブロッコリー」「カリフラワー」と、おにぎりせんべい銀しゃりのキャラクター「しおのすけ」「シャルロット」が並ぶデザインは、見た瞬間に特別感が伝わります。

全4種のパッケージから好きな組み合わせで4袋選べるので、推しデザインをそろえる楽しさも味わえます。

税込500円でライブの記念とおやつを一緒に持ち帰れるので、会場で思わず手を伸ばしたくなる一品です。

2012年発売の「おにぎりせんべい銀しゃり」は、緑黄色社会の結成年とも重なる縁のある商品で、今回のコラボをより印象深いものにしています。

限定セット

セット価格：税込2,500円内容：記念パッケージ4個、おにぎりせんべい1個、ピケエイト1個、ミニおにぎり2個サコッシュサイズ：幅320mm、高さ250mm持ち手サイズ：25mm×1,100mmカラー：ナチュラル、ネイビー通販受注期間：2026年4月17日から4月26日23:59まで発送開始：2026年5月7日より順次

限定セットは人気商品をまとめて味わえる詰め合わせで、おにぎりせんべいの世界をしっかり楽しみたい人にぴったりです。

三角モチーフにキャラクターのシルエットをあしらったサコッシュは主張しすぎないデザインで、ライブの日はもちろん普段の外出でも自然になじみます。

お菓子だけで終わらず、使うたびにイベントを思い出せるアイテムが付くからこそ、ファン心をくすぐるセットになっています。

キャンペーン

応募期間：2026年4月25日から6月30日23:59まで2,500円セット購入者 A賞：直筆サイン入りオリジナルデザインポスター 5名2,500円セット購入者 B賞：オリジナルデザインQUOカード500円分 80名500円商品購入者 A賞：オリジナルサコッシュ 5名500円商品購入者 B賞：オリジナルデザインQUOカード500円分 20名

商品を買った後も楽しみが続くのが、このコラボ企画のうれしいところです。

直筆サイン入りポスターは、ライブの思い出を一気に特別なものへ変えてくれるご褒美感があります。

オリジナルサコッシュやQUOカードも日常の中で使いやすく、当選したあとまで余韻が続くラインアップです。

ライブ会場でしか出会えない記念パッケージと、通販で手に入る限定セットの両方がそろい、ファンにとって見逃せないコラボになりそうです。

おにぎりせんべい銀しゃりのやさしいお米の味わいと、緑黄色社会の明るい世界観が重なることで、いつものおやつ時間まで少し特別に感じられます。

数量限定なので、気になる人は早めにチェックしてライブの思い出をしっかり形に残してみてはいかがでしょうか。

緑黄色社会とおにぎりせんべいがコラボした「緑黄色大夜祭2026記念商品」の紹介でした。

よくある質問

Q. 500円の記念パッケージは通販でも買えますか？

A. 20gおにぎりせんべい銀しゃり 緑黄色大夜祭2026記念パッケージは会場限定販売です。

通販では取り扱いがなく、2026年4月25日と26日にAichi Sky Expoでのみ購入できます。

Q. サコッシュ付きの限定セットはどこで注文できますか？

A. 限定セットはマスヤの通販サイト「おにぎり倶楽部」と楽天市場で受注販売されています。

受付は2026年4月26日23:59までで、発送は5月7日から順次始まる予定です。

Q. コラボキャンペーンに応募するには何が必要ですか？

A. 対象商品を購入したうえで、専用フォームから応募する必要があります。

応募期間は2026年4月25日から6月30日23:59までで、購入商品ごとに応募できる賞品が異なります。

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