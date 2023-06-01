記事ポイント富士山と山中湖を背景に、約10,000発の音楽花火を楽しめる一夜限りのイベントです。全席有料制ならではのゆとりある観覧環境で、花火そのものに深く浸れます。最大25店舗のフードフェスもそろい、昼から夜まで特別なおでかけ時間を満喫できます。富士山、山中湖、そして日本最高峰の花火師がそろう「HANABI MAGIC 富士・山中湖 2026」が、2026年5月30日に山中湖交流プラザ きららで開催されます。夜空に広がる花火だけ