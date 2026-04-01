富士山麓で浸る一夜の絶景！ FIREBOX「HANABI MAGIC 富士・山中湖 2026」

記事ポイント 富士山と山中湖を背景に、約10,000発の音楽花火を楽しめる一夜限りのイベントです。全席有料制ならではのゆとりある観覧環境で、花火そのものに深く浸れます。最大25店舗のフードフェスもそろい、昼から夜まで特別なおでかけ時間を満喫できます。 富士山と山中湖を背景に、約10,000発の音楽花火を楽しめる一夜限りのイベントです。全席有料制ならではのゆとりある観覧環境で、花火そのものに深く浸れます。最大25店舗のフードフェスもそろい、昼から夜まで特別なおでかけ時間を満喫できます。

富士山、山中湖、そして日本最高峰の花火師がそろう「HANABI MAGIC 富士・山中湖 2026」が、2026年5月30日に山中湖交流プラザ きららで開催されます。

夜空に広がる花火だけでなく、湖面に映る光や音楽とのシンクロまで味わえるので、初夏の週末を特別な思い出で満たしてくれるイベントです。

FIREBOX「HANABI MAGIC 富士・山中湖 2026」

開催日：2026年5月30日（土）開催時間：12:00〜21:00花火打上時間：19:00〜20:00（予定）会場：山中湖交流プラザ きらら打上数：約10,000発主催：株式会社FIREBOX

会場は富士山の麓に広がる山中湖の湖畔で、視界の先に雄大な山を望みながら花火を楽しめる特別なロケーションです。

音楽に合わせて1/100秒単位で打ち上がる演出が用意されており、ただ眺める花火大会とはひと味違う、物語の中に入り込むような時間が待っています。

静寂をあえて演出に取り入れている点も印象的で、音が止まったあとの一発が胸に響く感覚は、会場でしか味わえない贅沢です。

花火師の競演

このイベントでは、“花火界のマジシャン”として知られるマルゴーと、老舗の齋木煙火本店が競演します。

実力派の花火師が一夜のために組み上げるプログラムは、光の色、上がるタイミング、音楽との重なりまで緻密で、1時間があっという間に感じられる濃密さです。

富士山を背にした大スケールの花火と、湖面に映るもうひとつの花火が重なる瞬間は、写真では収まりきらないほどの迫力を生み出します。

有料席ならではの観覧体験

プレミアムVIP席（1名）：50,000円ロイヤルシート（1名）：25,000円エグゼクティブシート（1名）：10,000円スタンダードシート（1名）：5,000円駐車券（臨時駐車場／1台）：3,000円

全席有料制なので、混雑の中で立ち続けたり、見えやすい場所を探して移動したりする負担が少なく、花火そのものに意識を向けられます。

最前に近いプレミアムVIP席なら、花火師おすすめの迫力を間近で体感でき、特別な記念日のおでかけ先としても映えます。

5,000円のスタンダードシートも用意されているので、音楽花火をまず体験してみたい人にも選びやすい価格帯です。

人気席は早期完売が予想されているため、気になる席があるなら早めのチェックが安心です。

昼から満喫する食フェス

会場には最大25店舗が出店し、地元グルメから人気キッチンカーまで幅広いメニューが集まります。

昼12時から会場に入れるので、明るい時間に湖畔の景色を楽しみながら食べ歩きをして、夕暮れから夜の花火へと気分を高めていく過ごし方も素敵です。

ドライブや初夏のおでかけと組み合わせれば、花火の1時間だけで終わらない、丸一日楽しめるレジャーになります。

富士山の存在感、湖の静けさ、音楽花火の高揚感が重なるこのイベントは、ふだんの休日を少し贅沢に変えてくれます。

座席や過ごし方に合わせて楽しめるので、友人同士はもちろん、カップルの特別なおでかけ先としても印象に残りそうです。

初夏の山中湖でしか出会えない、記憶に残る花火体験を探している人はチェックしてみてください。

「HANABI MAGIC 富士・山中湖 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. HANABI MAGIC 富士・山中湖 2026はいつ開催されますか？

A. 開催日は2026年5月30日で、会場オープンは12:00、花火打上は19:00〜20:00予定です。

昼からフードフェスや湖畔の景色を楽しみ、夜に音楽花火を満喫できます。

Q. チケットはいくらですか？

A. チケットは1名5,000円のスタンダードシートから、50,000円のプレミアムVIP席まで用意されています。

臨時駐車場の駐車券は1台3,000円で、人気席は早期完売が予想されています。

Q. このイベントの見どころは何ですか？

A. 富士山と山中湖を背景に約10,000発の花火が打ち上がることに加え、日本を代表する花火師2社の競演や、音楽と静寂を生かした演出を体感できる点が大きな魅力です。

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