記事ポイント ホテル椿山荘東京の庭園で蛍の幼虫の上陸が確認され、5月中旬から初飛翔が見込まれます。ホテル椿山荘東京は蛍観賞とあわせて楽しめるディナービュッフェや宿泊プラン、限定スイーツを展開します。ホテル椿山荘東京はゴールデンウィークに鯉のぼりやファミリービュッフェ、体験型ステイも用意します。 ホテル椿山荘東京は、都内で蛍観賞を楽しめる季節の始まりを知らせています。ホテル椿山荘