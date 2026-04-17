都心庭園に舞う初夏の光景！ ホテル椿山荘東京「ほたるの夕べ」

記事ポイント ホテル椿山荘東京の庭園で蛍の幼虫の上陸が確認され、5月中旬から初飛翔が見込まれます。ホテル椿山荘東京は蛍観賞とあわせて楽しめるディナービュッフェや宿泊プラン、限定スイーツを展開します。ホテル椿山荘東京はゴールデンウィークに鯉のぼりやファミリービュッフェ、体験型ステイも用意します。 ホテル椿山荘東京の庭園で蛍の幼虫の上陸が確認され、5月中旬から初飛翔が見込まれます。ホテル椿山荘東京は蛍観賞とあわせて楽しめるディナービュッフェや宿泊プラン、限定スイーツを展開します。ホテル椿山荘東京はゴールデンウィークに鯉のぼりやファミリービュッフェ、体験型ステイも用意します。

ホテル椿山荘東京は、都内で蛍観賞を楽しめる季節の始まりを知らせています。

ホテル椿山荘東京は、蛍の庭園散策に加えて食事や宿泊、買い物まで楽しめる初夏のおでかけ先です。

ホテル椿山荘東京「ほたるの夕べ」

上陸確認日：2026年4月16日初飛翔見込み：2026年5月中旬見頃：2026年6月上旬ごろ観賞期間：2026年6月下旬ごろまで

ホテル椿山荘東京の庭園では、蛍の幼虫が土に上陸し、初夏の風物詩として親しまれる蛍観賞シーズンが始まります。

ホテル椿山荘東京の「ほたるの夕べ」は1954年から続く催しで、都心にいながら幻想的な光を楽しめる貴重な機会です。

ディナービュッフェ

期間：2026年5月17日から6月30日まで開催日：特定日開催時間：18:00〜20:00、18:30〜20:30、19:00〜21:00

ほたるの夕べ ディナービュッフェは、握り寿司やサーロインローストビーフ、栗のモンブランなどを楽しめる贅沢な内容です。

ほたるの夕べ ディナービュッフェは、食事のあとに蛍舞う庭園の散策も満喫できます。

宿泊プラン

プラン名：1日3組限定宿泊プラン「《夕・朝食付き》プライベートホタルナイト」期間：2026年5月23日から6月7日まで

プライベートホタルナイトは、23:00の閉園後に庭園へ特別入場できる1日3組限定の宿泊プランです。

プライベートホタルナイトは、静かな夜の庭園でゆったりと蛍の光を眺めたい人に向いています。

限定クッキー缶

商品名：ふきよせ〜蛍〜販売開始日：2026年5月16日販売形態：数量限定、なくなり次第終了販売場所：ショップ「セレクションズ」、ホテル椿山荘東京オンラインストア販売時間：9:00〜20:00

ふきよせ〜蛍〜は、星型のアイシングクッキーや丸いクッキー、金平糖を詰めたオリジナルデザイン缶です。

ふきよせ〜蛍〜は、蛍シーズンの手土産や自宅用のお菓子として選びやすい限定商品です。

ホテル椿山荘東京「ゴールデンウィーク企画」

開催期間：2026年5月11日まで場所：庭園内

ホテル椿山荘東京のゴールデンウィーク企画は、都心の庭園で季節の景色や体験を楽しめる内容です。

ホテル椿山荘東京の庭園では、100旒の鯉のぼりが新緑の空を彩り、散策の見どころになります。

天空のパゴダ展望スペース

期間：2026年4月29日から5月5日まで時間：10:00〜17:00対象：宿泊者専用

天空のパゴダ展望スペースは、庭園全体や鯉のぼりを間近に眺められる宿泊者向けの限定スポットです。

天空のパゴダ展望スペースは、フォト台の設置により旅の思い出を写真に残しやすい点も魅力です。

ファミリービュッフェ

開催日：2026年4月29日、5月2日、5月3日、5月4日、5月5日時間：18:00〜20:00

ゴールデンウィーク“マジカルナイト”ファミリービュッフェは、料理とあわせてマジックショーやピアノ演奏も楽しめます。

ゴールデンウィーク“マジカルナイト”ファミリービュッフェは、家族で食事とエンターテインメントを一度に満喫したい日にぴったりです。

体験型ステイ

アート体験ステイ開催日：2026年5月2日採蜜体験ステイ開催日：2026年5月5日

クレパス®とコラボレーションしたアート体験ステイは、新緑の庭園をテーマに塗り絵を楽しめる宿泊プランです。

朝食付きゴールデンウィーク採蜜体験ステイは、ミツバチ講座や採蜜体験、はちみつの試食を通して自然との関わりを学べます。

ホテル椿山荘東京「施設概要」

開業：1952年所在地：東京都文京区客室数：265室施設：レストラン8店舗、スパ、宴会場38室

ホテル椿山荘東京は、都心にありながら森のような庭園と四季の景色を楽しめるホテルです。

ホテル椿山荘東京は、蛍や東京雲海、三重塔「圓通閣」など、滞在そのものが観光体験になる魅力を備えています。

運営会社

会社名：藤田観光株式会社

藤田観光は、ホテル椿山荘東京や箱根小涌園を展開する観光業界の企業です。

藤田観光は、宿泊や食事、庭園体験を通して幅広い世代が楽しめる場を提供しています。

ホテル椿山荘東京の蛍シーズンは、都心で季節の風景を味わいたい人にうれしい話題です。

ホテル椿山荘東京は、初夏の庭園散策に加えて限定ビュッフェや宿泊プランもそろい、予定に合わせて楽しみ方を選べます。

ホテル椿山荘東京は、ゴールデンウィーク向けの企画も充実し、家族や友人とのおでかけ先としても注目です。

ホテル椿山荘東京の初夏の催しの紹介でした。

よくある質問

Q. ホテル椿山荘東京の蛍はいつ頃から楽しめますか？

A. ホテル椿山荘東京では4月16日に蛍の幼虫の上陸が確認されており、5月中旬に初飛翔が見込まれています。

見頃は6月上旬ごろで、6月下旬ごろまで観賞を楽しめます。

Q. 蛍観賞とあわせて楽しめるプランはありますか？

A. ホテル椿山荘東京では、ディナービュッフェや1日3組限定の宿泊プラン「プライベートホタルナイト」、数量限定のクッキー缶など、蛍シーズンを満喫できる商品が用意されています。

Q. ゴールデンウィーク中に楽しめる企画には何がありますか？

A. ホテル椿山荘東京では、100旒の鯉のぼり、宿泊者専用の天空のパゴダ展望スペース、マジカルナイトファミリービュッフェ、アート体験ステイ、採蜜体験ステイなどを実施します。

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