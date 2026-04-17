U字型スクリーン…だと？航空機座席メーカーのサフラン・シーツらは未来の上位クラス向け座席コンセプト「Origin」を発表し、ドイツ・ハンブルクで行われている「航空機内装展示会」で、それに基づいた座席モックアップ（原寸大模型）を公開しています。同社によると「今日の先進的な座席技術と未来の旅を形作る革新技術を融合させたプレミアムスイート」とのこと。どういった座席なのでしょうか。【写真】えっ…これが驚愕のモ